Челси официално обяви своя нов мениджър

Челси официално обяви назначението на новия си старши-треньор и това е Греъм Потър, който пристига от Брайтън.

47-годишният мениджър наследява на поста Томас Тухел, който бе уволнен след поражението с 1:0 от Динамо Загреб в Шампионската лига.

„Извънредно горд и развълнуван съм да представлявам Челси. Това е фантастичен клуб“, бяха първите думи на Потър при назначението му.

Информацията сред медиите е, че „сините от Стамфорд Бридж“ са платили около €20 млн., за да откупят договора му от „чайките“.

Треньорът встъпва в длъжност веднага и се очаква да води тима още в мача срещу Фулъм този уикенд.

