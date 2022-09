Фенове на Айнтрахт демонстрират нацистки символи преди мач от Шампионската лига (ВИДЕО)

Ултраси на Айнтрахт Франкфурт съсипват имиджа на клуба с поредната си скандална проява, като този път малка група хора бе заснета да отправя нацистки поздрави преди мача срещу Олимпик Марсилия в Шампионската лига, съобщи GFFN.

Подобни прояви никак не се толерират от УЕФА и се очаква „орлите“ да получат нова тежка санкция за поведението на техните фенове.

Here is footage of Nazi salutes being made from the away end in Marseille:



pic.twitter.com/6CHKJaGhfi