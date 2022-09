Милан се оказа прекалено голяма хапка за Динамо

Милан триумфира с 3:1 над Динамо Загреб в ранната сесия от мачове в Шампионската лига днес, като демонстрира далеч по-голямата си класа.

Оливие Жиру откри резултата от дузпа в последната минута на първата част, след като Рафаел Леао бе фаулиран в наказателното поле.

Преди това хърватите бяха образували един почти непробиваем вал, който работеше отлично и принуждаваше противника да търси нестандартни начини за пробив.

След паузата Алексис Салемакерс вкара един от редките си голове с глава и така дефанзивната тактика на Анте Чачич трябваше окончателно да бъде заменена с много по-агресивна игра в предни позиции.

