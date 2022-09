Селтик си спечели първа точка от Шахтьор

Шахтьор Донецк и Селтик приключиха при 1:1 във втория кръг от груповата фаза на Шампионската лига в ранната сесия днес, като това се оказа първата точка за шотландците в турнира.

Артьор Бондаренко си вкара автогол в 10' след рикошет при изстрела на Рео Хатате.

🤝 1-1 draw in the @ChampionsLeague match ⭐️



Thank you for support, Poland! 🇺🇦🙏🇵🇱#ShakhtarCeltic | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/TDU4gfOjF1