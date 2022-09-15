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Черно море без Кета и Клементе, но с Цецо Панов и Беншаа в Пловдив

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Черно море без Кета и Клементе, но с Цецо Панов и Беншаа в Пловдив

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Срещата между Локомотив и Черно море е тази събота (17 септември) от 17:30 часа в Пловдив

Черно море без Кета и Клементе, но с Цецо Панов и Беншаа в Пловдив - 1
Снимка:
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Треньорът на Черно море определи 19 футболисти за гостуването на Локомотив Пловдив от 11-ия кръг на efbet Лига. В нея след изтърпяно наказание се завръща Закария Беншаа. В групата попадна и възстановеният от контузия Цветомир Панов.

Аут пък са капитанът Даниел Димов, който все още лекува травма, както и Матеус Клементе, Мади Кета, Лъчезар Йорданов, Галин Григоров, Петър Иванов, Наско Янков и Калин Георгиев. Последните четирима ще вземат участие за дублиращия тим на "моряците", които гостуват на Черноломец Попово.

Срещата между Локомотив и Черно море е тази събота (17 септември) от 17:30 часа в Пловдив.

Групата: Георги Георгиев, Иван Дюлгеров, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Виктор Попов, Мартин Дичев, Росен Стефанов, Петар Босанчич, Васил Панайотов, Стефан Велев, Мимито Биаи, Велислав Василев, Мазир Сула, Ангел Ангелов, Алекс Фернандес, Матиас Курьор, Николай Златев, Закария Беншаа, Исмаил Иса


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