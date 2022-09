Роджър Федерер обяви край на своята тенис кариера (АУДИО)

Един от най-великите тенисисти в историята - Роджър Федерер, най-накрая се реши да сложи край на своята състезателна кариера. Той обяви новината през социалните мрежи.

Той обясни в няколко минути решението си и благодари на всички онези хора, които през годините са били около него, за да го превърнат в тази световна звезда, която всички ние познаваме днес.

41-гоедишната легенда прекара прекалено много време в лечение на различни травми и въпреки неистовите му опити, за да се завърне на корта, той изглежда осъзна, че е време да затвори тази глава от историята на живота си и да започне нова.

Федерер оставя зад гърба си 20 титли от „Големия шлем“ и успеваемост от 82% в мачовете си (1251:275). Несъмнено той ще бъде запомнен, като един от най-великите спортисти в историята.

