Йонас Хофман превърна Лайпциг в любимата си жертва

Борусия Мюнхенгладбах постигна футболна класика на Ред Бул Лайпциг в 7 кръг от Първа Бундеслига, благодарение най-вече на Йонас Хофман.

Крилото на „черно-белите“ вкара два гола за победата с 3:0, като това се оказаха петото и шестото му във вратата на „биковете“. Единственият играч с повече голове срещу Лайпциг до момента в историята е Роберт Левандовски със 7.

