Аталанта вече е лидер след успех над Рома

Рома отстъпи с 0:1 на Аталанта, за да видим нов необичаен лидер в класирането на Серия А в лицето на „Богинята“.

Джорджо Скалвини вкара единственото попадение след прецизен удар извън наказателното поле в 35'.

Жозе Моуриньо отново бе изгонен от резервната скамейка след бесния му изблик при желанието за наказателен удар срещу Николо Дзаниоло. Такъв не бе даден и португалеца не сдържа нервите си.

A tough one to take tonight.



Scalvini's first-half strike proves decisive, despite our onslaught on the Atalanta goal.

#ASRoma #RomaAtalanta pic.twitter.com/w1SIhCvpLv