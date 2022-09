„Чайките“ назначиха бившия треньор на Шахтьор Донецк

Брайтън едн Хоув Албиън официално назначи Роберто Де Зерби за своя нов старши-треньор, след като Греъм Потър пое в посока Челси през седмицата.

Италианецът напусна Шахтьор Донецк през лятото след само една година начело, въпреки триумфа със Суперкупата на Украйна. Причината бе войната с Русия.

Де Зерби за пръв път напусна родината си именно през 2021 г., за да се озове в Донецк, а ето, че сега ще има възможност да гради кариера в Англия.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ