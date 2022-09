Семейна трагедия извади национал на Италия от мачовете с Англия и Унгария

Семейна трагедия извади Лоренцо Инсиние от националния отбор на Италия за мачовете срещу Англия и Унгария в Лига на нациите.

Медиите на Ботуша съобщават, че съпругата на футболиста – Джени, е загубила бебето си в шестия месец от бременността. 31-годишният футболист на ФК Торонто изпаднал в психологически срив, но приятели му помогнали да се съвземе.

Европейският шампион с Италия Инсиние и любимата му жена са семейство от 2012-а, допълва telegraph.bg.

Те имат две момчета – Кармин, който е на 9, и Кристиан, на 7. Миналия месец крилото изрази радостта си от факта, че ще става баща за трети път като след отбелязан гол за Торонто захапа палеца си и постави топката под фланелката си. За канадския отбор, в който играе от това лято, той има шест гола и две асистенции в американската МЛС.

