Директен червен картон само 9 секунди след първия съдийски сигнал (ВИДЕО)

Отборът на Ница загуби от Анже с 0:1 в двубой от осми кръг на френската Лига 1. Срещата на „Алианц Ривиера“ не бе от най-спокойните, като и двата тима заслужиха по един червен картон, но този за тима от Лазурния бряг ще остане в световните хроники. Бранителят на „орлетата“ Жан-Клер Тодибо получи директен червен картон само 9 секунди след първия съдийски сигнал.

Анже изпълни центъра и тръгна в атака, след което Тодибо препъна грубо Абдала Сима и напусна терена, виждайки червения цвят на картона. Ситуацията породи редица коментари, а бившият бранител на Барселона и Шалке стана обект на множество подигравки.

Видео от въпросната ситуация:

Dismissal in 9 seconds!



⚽️ In the game between Nice and Angers in the French league, Claire Todibo, defender of Nice, received red cards in 9 seconds. This is one of the fastest dismissals in football history. pic.twitter.com/bthdRxyWGK