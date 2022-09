WBO и WBC отнеха шампионските пояси на боксьор, който се провали на кантара

Шампионът на Световната боксова организация (WBO) и Световния боксов съвет (WBC) в суперлека категория - Шакур Стивънсън, трябва да отстъпи поясите си, след като се провали на кантара преди битката с Робсън Консейсао, научихме от Fox News.

Двамата се качиха на официалния кантар ден преди двубоя и се оказа, че Стивънсън е с 1 кг. и 200 грама над нужните 59 кг. за категорията.

„Дадох всичко от себе си. Професионалист съм през цялата си кариера и винаги съм влизал в категория, но тялото ми вече изглежда не може да свали до 59 кг.“, написа 25-годишният вече бивш шампион в Twitter.

I gave it my all. I’ve been professional my whole career and made weight, but my body just can’t make 130 anymore. My health has to come first. I’m moving up to 135 in my next fight.