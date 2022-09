Още един пилот от Formula 1 напуска отбора си след края на сезона

Отборът на Williams-Mercedes във Formula 1 официално обяви, че Николас Латифи ще кара за последно болидите на тима през настоящия сезон.

27-годишният канадец се присъедини едва през 2020 г., но за цялото това време спечели едва 7 точки в актива си от цели 55 старта.

Най-високото класиране на Латифи бе през 2021 г., когато финишира на 17 позиция в крайното класиране.

BREAKING: Nicholas Latifi to leave Williams at the end of the 2022 season#F1 pic.twitter.com/WZ5NOUTodg