Фюри пее с феновете: „Ей Джей, подпиши…“ ВИДЕО

Тайсън Фюри не спира да подканя Антъни Джошуа да приеме офертата за бой между двамата през декември. Двамата са в преговори от две седмици, но все още няма постигната договорка. Фюри сам предложи боя на Ей Джей, който загуби два пъти поред от Олександър Усик. От лагера на Джошуа обаче все още се бавят, предава gong.bg.



В последните дни Фюри непрестанно излиза в социалните мрежи с призиви към Джошуа. Така бе и днес, когато шампионът на WBC пусна клипче как пее заедно с огромен брой свои фенове „Джошуа подпиши“.



Смята се, че Джошуа не е съгласен боят да е в началото на декември, защото няма достатъчно време за подготовка. Фюри пък странично преговаря за бой с Мануел Чар, ако „Битката за Британия“ се провали.



Tyson Fury getting his fans to sing a message to Anthony Joshua…



