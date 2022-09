Нападател на Левски попадна в идеалния отбор от предпоследния кръг в Лигата на нациите

Триумфът на България над Гибралтар през изминалия уикенд в Лигата на нациите се превърна в един от най-добрите мачове за тима ни от няколко години насам, а в резултат на това Илиян Стефанов намери място сред най-добрите 11 в целия турнир за 5 кръг, според статистическата компания SofaScore.

Младият талант на Левски получи оценка от 8,7/10, като така се нареди до Александър Митрович от Сърбия и Артьом Довбик от Украйна, като тримата най-добри нападатели за кръга.

Там са още именити фигури от ранга на Кевин де Бройне, Бруно Фернандеш и Диого Дало, за които не е изненада, че получават подобно признание.

Останалите в единайсеторката са Данило Игнатенко, Никушор Банку, Валентин Робърг, Мануел Аканджи и Гиорги Мамардашвили.

