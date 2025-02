Милан обяви още един нов

Почти цял ден след затварянето на пазара от Милан продължават да обявяват свои трансфери. “Росонерите” извършиха десетина сделки, а една от тях е за Рикардо Сотил, който идва под наем от Фиорентина.

Фланговият нападател ще бъде преотстъпен на “Джузепе Меаца” до лятото срещу милион евро. Клубът ще има право и да го откупи срещу 10 млн. евро, като тази клауза не е задължителна. Златан Ибрахимович разкри, че трансферът е бил завършен минута и половина преди затварянето на пазара.

Сотил е на 25 години и досега през сезона има 25 участия с екипа на “виолетовите” във всички турнири. В тях е реализирал пет гола и асистирал за три други.

Рикардо Сотил е роден в Торино, но кариерата му започва в школата на Дженоа. Във Фиорентина е от 2016-а година. Неговият баща Андреа Сотил е треньор, който за последно беше начело на Сампдория.

Тази зима Милан се подсили още с Кайл Уокър, Сантиаго Хименес, Жоао Феликс и Уорън Бондо. В същото време напуснаха Алваро Мората, Ноа Окафор, Исмаел Бенасер и Давиде Калабрия.



𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲 to wear it, 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 to give it all 🤩🔜#DNACMilan #SempreMilan pic.twitter.com/Gi9qw2aPwJ