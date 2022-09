Пропадна битката между Фюри и Джошуа (ВИДЕО)

Двубоят между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа пропадна, след като „Циганския крал“ обяви, че крайният му срок за подписване на договора от страна на „Ей Джей“ не е спазен.

Фюри постави ултиматум на своя сънародник, защото по неназована причина си е наумил датата 3 декември 2022 г. Той дори заяви, че Махмуд Шар ще замести Джошуа, ако се стигне до този сценарий.

