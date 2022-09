Вальо Антов получи по-висока оценка от Върджил ван Дайк в Лигата на нациите

Валентин Антов попадна в идеалния отбор за последния кръг от груповата фаза в Лигата на нациите, по преценка на статистическата компания SofaScore.

Българинът получи по-висока оценка (8.0) от тази на нидерландската суперзвезда Върджил ван Дайк (7.9), за да намери място сред най-добрите 11 в кръга.

Там са още Каспер Шмайхел, Карол Метс, Владимир Цуфал, Роби Брейди, Флорен Муслия, Вадим Раца, Кристиян Ериксен, Джордже Пушкаш и Ведад Мурики.

