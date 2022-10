Наполи нанесе една от най-тежките загуби в историята на Аякс

Аякс инкасира едно от най-тежките поражения в цялата си история, отстъпвайки с 1:6 на Наполи в третия кръг от груповата фаза на Шампионската лига.

Нидерландците обаче откриха резултата в 9' чрез Мохамед Кудус, но оттам насетне на терена на „Йохан Кройф Арена“ имаше само един отбор и това бе този на италианците.

Джакомо Распадори вкара на два пъти, а Джовани Ди Лоренцо, Пьотр Жиелински, Хвича Кварацхелия и Джовани Симеоне се разписаха по веднъж за разгромната победа на гостите.

Един от лидерите на тима от Амстердам - Душан Тадич, не си стърпя нервите и напусна терена преждевременно в 73' след получаването на втори жълт картон.

Този резултат бе най-малкото, с което ще се приберат „партенопеите“ у дома, защото Рембо Пасвеер направи още 7 спасявания, за да не придобие вечерта епохални размери.

Наполи така почти си гарантира класирането за елиминациите, след като събра 100% от възможните точки до момента, въпреки конкуренцията на Ливърпул и Рейнджърс в Група A.

Job done 😍😍😍

We love the @ChampionsLeague!



90+1 | #AjaxNapoli 1-6

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/bB9vdTGypb