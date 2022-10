Конър Макгрегър се завръща!

Бившият шампион на UFC в две категории Конър Макгрегър разкри, че ще се завърне в ММА при лимита от 77 кг в полусредна категория, пише mma.bg.

Ирландецът, бивш шампион в лека и категория перо, за последно оглави UFC 264 срещу Дъстин Порие през юли миналата година, претърпявайки загуба с технически нокаут в първия рунд, след като счупи лявата си тибия и фибула.

Оттогава 34-годишният Макгрегър показа огромно увеличаване на мускулната маса, докато продължава възстановяването и рехабилитацията си след хирургическа процедура за справяне с нараняването на крака.

Очаква се ирландецът да се завърне в Октагона през първите месеци на 2023 г. след повече от година извън битките. Той потвърди в официалния си акаунт в Twitter за намеренията си да направи това завръщане в полусредна категория.

„Определено“, туитна Конър Макгрегър в отговор на потребител на Twitter, който попита дали той ще се състезава в полусредна категория следващия път.

Състезавайки се в полусредна категория през януари 2020 г., Макгрегър постигна втората си победа в нея с нокаут за 40 секунди над вече пенсионирания бъдещ член на Залата на славата Доналд Сероне.

Макгрегър е със статистика 2-1 в полусредна категория, като първата му загуба в октагона дойде от ветерана Нейт Диас през 2016 г., преди да си отмъсти за това поражение с успех със съдийско решение през август същата година.

Когато беше попитан за конкретни мачове в полусредна категория, Макгрегър остана свенлив и отбеляза целта си да направи „показно“.

„Развълнуван съм да направя показно“, туитна Конър Макгрегър. — Видяли сте само половината от това, което мога."

I’m excited to put on clinics. They’ve seen half a page of my dossier. https://t.co/6BQQiVpSCv