Отборът на ПСЖ показа класа на сбогуване

Победителят в Шампионската лига Пари Сен Жемен не успя да спечели и Световното клубно първенство, а загубата с 0:3 от Челси във финала на турнира беше последвана от сблъсъци между футболисти на двата тима. Старши треньорът на парижани Луис Енрике дори удари Жоао Педро, който падна на терена.

След като страстите се успокоиха, играчите на ПСЖ се постараха да заличат лошите впечатления от поведението си. Те почистиха съблекалнята си и оставиха след себе си надпис: "Благодарим, Ню Йорк. Благодарим, САЩ".

Thank you New York, thank you United States. 🇺🇸