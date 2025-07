Дръпнаха буйната коса на Кукурея - последва червен картон (ВИДЕО)

В 85-а минута на двубоя между Челси и ПСЖ от финала на Световното клубно първенство Марк Кукурея провокира Жоао Невеш, който си изпусна нервите и направи неспортсменска проява, дърпайки косата на Кукурея, който падна драматично на тревата.

Първоначално съдията даде само жълт картон, но впоследствие прегледа ситуацията на ВАР монитора и реши, че това е прекомерна грубост, показвайки директен червен картон на халфа на ПСЖ, а парижани останаха с човек по-малко.

Вижте повече от ситуацията във видеото.

Joao Neves finds out first hand that Marc Cucurella's hair is real, and is duly sent off. 🟥#FIFACWC #CHEPSGpic.twitter.com/uyF7wVyU7S