Спортът по ТВ в четвъртък

Капитанът на ЦСКА вярва, че "рецептата" за успешен футбол у нас е използването на български футболисти. Вчера "армейците" триумфираха с Купата на България, побеждавайки Монтана с 1:0.

“ ЦСКА показа на България, че пътят е с български футболисти, а не „Сульо" и „Пульо“ да идват от Танганайка и да не знаят какво правят тук. „