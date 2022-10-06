05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 1
08.30 Снукър: Хонг Конг Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
09.00 Тенис, турнир в Астана МАХ Спорт 2
14.00 Снукър: Хонг Конг Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2
15.00 Тенис, турнир в Астана МАХ Спорт 2
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.50 Колоездене: Гран Пиемонте Евроспорт 1
19.00 НБА, "Милуоки" - "Атланта" Диема спорт 2
19.45 ХИК - "Лудогорец" МАХ Спорт 3
19.45 "Андерлехт" - "Уест Хем" МАХ Спорт 4
19.45 "Омония" - "Манчестър Юнайтед" Би Ти Ви Екшън
19.45 "Щурм" - "Лацио" Ринг
21.00 Баскетбол, "Панатинайкос" - "Реал" МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Байерн" - "Фенербахче" МАХ Спорт 2
22.00 "Арсенал" - "Бодо Глимт" МАХ Спорт 3
22.00 "Кьолн" - "Партизан" МАХ Спорт 4
22.00 "Рома" - "Бетис" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Виляреал" - "Аустрия" Ринг
6 Октомври, 2022 06:48 2940
Спортът по ТВ в четвъртък
Ето какво може да гледаме днес
Снимка: fakti.bg
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