Лео Меси: Не смятам да ставам треньор, но Зинедин Зидан говореше по същия начин...

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси коментира възможността след края на кариерата си да стане треньор.

“Когато се откажа, искам да бъда запомнен не като добър футболист, а като добър човек. Никога не мисля за това, което вече съм постигнал, а за това което ми предстои. Не смятам да ставам треньор, но Зинедин Зидан говореше по същия начин, а после не само стана треньор, но и спечели три пъти Шампионската лига”, заяви Меси в интервю за аржентинската секция на ESPN.

“Харесва ми спортният мениджмънт, изграждането на отбора, както и това да помагам на треньора. Но още не съм решил със сигурност с какво искам да се занимавам”, обясни 35-годишният ас на Пари Сен Жермен.

Меси призна, че Мондиалът в Катар ще е последен за него и се върна към досегашните си 3 участия на световни финали.

“Преди първенството през 2010 година получих контузия в Барселона. Заминах за Световното без да съм играл в продължение на няколко месеца. Имахме отличен отбор, но Германия ни спря”, припомни си аржентинецът.

“През 2014 година съставът ни беше невероятно силен. Критикуваха ни много след Копа Америка, но на самото Световно от мач на мач играехем все по-добре и засужавахме да спечелим финала”, категоричен е Меси.

“На Мондиал 2018 започнахме зле, имахме трудности с класирането за директните елиминации. Това беше период на много промени в отбора. Отпаднахме рано, но според мен, ако бяхме спечелили първия мач, всичко щеше да е различно”, добави Меси.

Lionel Messi: "My intention is that when I retire, I will be remembered for being a good person, not as a good player." pic.twitter.com/XPDonc9Txj