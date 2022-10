Флойд Мейуедър показа кадри от единствения нокаут в кариерата си (ВИДЕО)

Флойд Мейуедър неслучайно е считан за един от най-великите боксьори в историята, защото в цялата си професионална кариера никога не е бил побеждавам, камо ли нокаутиран. Или дали?

Оказва се, че това не е съвсем така и той сам сподели видео от този инцидент в социалните мрежи, разпространено в последствие от Hot Freestyle.

Мейуедър позволява това да се случи от ръцете на внучето си, което изглежда няма да има друг избор, освен да надгради върху кариерата си, независимо, че едва наскоро е свалил пелените.

NBA YoungBoy’s son learning how to box from his grandfather Floyd Mayweather 🐐🥊 pic.twitter.com/9SIRYrAIe6