Верстапен не повярва, че е спечелил титлата във F1 след победата си в Япония (ВИДЕО)

Макс Верстапен предизвика вълна от усмивки в социалните мрежи с реакцията си, когато научи, че е спечелил титлата във Formula 1 за втори път в своята кариера.

Пилотът на Red Bull триумфира с Гран при на Япония, което само по себе си не бе достатъчно за големия трофей, но фактът, че записа и най-бързата обиколка му донесе бонус точки, с които стана недостижим 4 кръга преди края.

„Но нали не съм шампион? Така ли? Сигурни ли сте?“, така реагира нидерландецът, когато му бе съобщено от медиите и организаторите, че наистина е №1 за втора поредна година.

През миналия шампионат Верстапен трябваше да изпревари Люис Хамилтън в последната обиколка в Абу Даби, за да се добере до титлата и може би липсата на подобна драма сега е дошла изненадващо за него.

"Champion? Not Champion?" 🤔



Even Max had to be convinced! 😃#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/kiJXb283RN