Освиркаха Ким Кардашиан по време на футболен мач (ВИДЕО)

Публиката на „СоФи Стейдиъм“ в Лос Анджелис освирка риалити звездата Ким Кардашиан, научихме от Sports Illustrated.

Най-популярната личност в Instagram едва ли е очаквала подобно отношение, когато камерите я показаха на видео стената веднага след музиканта Джон Леджънд. Миг по-късно пък случаен човек от трибуните бе приветстван с аплодисменти.

Кардашиан бе част от VIP гостите на срещата между Лос Анджелис Рамс и Далас Каубоус в едно от дербитата на NFL, завършило 22:10 за „овните“.

Kim Kardashian was just booed at SoFi Stadium during #Cowboys vs #Rams 😬



John Legend and “Steve” received a neutral response pic.twitter.com/H3ZmzldG1P