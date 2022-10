Президентът на испанската футболна федерация обижда Валенсия, Севиля и Виляреал в личен разговор

Президентът на Испанската футболна федерация (RFEF) - Луис Рубиалес, бе въвлечен в един от най-големите скандали в историята на спорта. Изданието El Confidencial публикува личен чат на президента в WhatsApp, в който открито обижда три от грандовете в страната - Виляреал, Севиля и Валенсия.

„Дано да видим как тези базини (бел. ред.: обидна квалификация за феновете) отпадат. Не ги харесвам! Мразя ги много. Подреждам ги по приоритет - Виляреал, Севиля и Валенсия“, пише Рубиалес в съобщенията.

💥 Informa @elconfidencial 📲 Conversación entre Luis Rubiales y su familia durante el @RealMadrid - @SevillaFC en 2020 💬 "A ver si nos cepillamos a los palangana, me caen mal. Son el 2º equipo que peor me cae" 💬 "En orden Villarreal, Sevilla y Valencia" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/V3tw9HlzZH

В разговора се вижда още, че събеседникът му нарича президента на Севиля - Хосе Кастро, „клоун“, а реакцията от негова страна е смях.

Двамата дискутират срещата между „андалусийци“ и Реал Мадрид през 2020 г.

Трите засегнати клуба публикуваха днес обща позиция, в която настояват Луис Рубиалес да се извини за думите си публично, като се обърне не само към тях, но и към техните фенове.

OFFICIAL STATEMENT | Valencia CF, Sevilla FC and Villarreal CF jointly condemn serious disrespect by Luis Rubiales