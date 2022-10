Реал Мадрид се измъкна от шокираща загуба с гол в 95'

Реал Мадрид едва не инкасира една от най-изненадващите си загуби в последните години в символичното гостуване на Шахтьор Донецк в Шампионската лига, завършило 1:1.

Олексндър Зубков даде аванс на украинците още в първата минута на второто полувреме, а Антонио Рюдигер трябваше да се превръща в неочаквания герой за испанците с попадението си в 95'.

It was close. 👊 Draw with Real Madrid in Warsaw.



The next @ChampionsLeague match will be played vs Celtic on October 25.#ShakhtarRealMadrid #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/BLXkSdnuOB