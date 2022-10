Българската футболна легенда Христо Стоичков получи поредно признание. Камата попадна в елитната класация на списание FourFourTwo за стоте най-велики футболисти за всички времена.

Бившият ас на ЦСКА и Барселона заема 89-то място, а първата позиция, очаквано или не, се заема от Лионел Меси.

Топ 10 на класацията се допълва от имена като Диего Армандо Марадона, Кристиано Роналдо, Пеле, Зинедин Зидан, Йохан Кройф, Джордж Бест, Франц Бекенбауер, Ференц Пушкаш и Роналдо.

The 1⃣0⃣0⃣ greatest players of all time. According to, well, us... 🌎👑https://t.co/RCE6n3sElf