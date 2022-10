Катастрофа с нов магнитут очаква Барселона, ако отпадне от Шампионската лига

Финансовата криза в Барселона не е никаква новина. Президентът Жоан Лапорта обаче намери начин, за да закърпи бюджета през лятото, като продаде огромна част от активите на клуба само и само да удовлетвори изискванията на Шави за нови футболисти, привличайки някои от най-големите имена във футбола в момента. Но въпреки това „каталунците“ са изправени пред реалната угроза, за да изпаднат от Шампионската лига за втора поредна година още в групите, макар бюджетът да е калкулиран на база задължителното класиране минимум от фазата на 1/4-финалите, по информация на The Athletic.

Снощи клубът завърши наравно 3:3 срещу Интер у дома в един от най-красивите мачове в турнира до момента. Но този резултат означава, че испанският гранд вече не държи съдбата в собствените си ръце. „Нерадзурите“ си осигуриха по-добрата позиция след директните двубои и два кръга преди края ще са нужни не само две победи на „Барса“ над Байерн Мюнхен и Виктория Пилзен, но и поражения на италианците срещу същите тези съперници. Или в най-лошия случай тимът на Симоне Индзаги трябва да спечели максимум две точки, за да може този на Шави Ернандес да го изпревари.

„Заедно спасихме Барселона“, бе гръмкият коментар на Лапорта през миналия уикенд, когато на общото събрание на борда на директорите обяви, че финансите и играта на тима отново са на добре познатото ниво.

Новият президент се завърна победоносно след подкрепата на Лионел Меси преди аржентинецът да бъде принуден да напусне през миналото лято. Тогава той наследи един почти банкрутирал отбор от Хосе Мария Бартомеу, който бе натрупал дълг в размер на €1,3 млрд.

Към онзи момент „каталунците“ се осланяха на статистиката, че почти неизменно печелят домакинствата си в Европа срещу италиански тимове, а в Примера Дивизион отборът все още не е допуснал загуба и се радва на голова разлика от 20:1. Седмица по-късно обаче идва и „Ел Класико“, където ситуацията е почти на живот и смърт.

Лапорта подплати оценката си и с представяне на финансовия отчет за сезон 2021/22, в който Барселона е на печалба от €98 млн. Това се дължи най-вече на продажбата на 10% от телевизионните права в испанския шампионат срещу сумата от €267 млн. на компанията Sixth Street. Този финансов лост бе подкрепен от 548 членове, бе блокиран от 43-ма, а други 24-ма останаха неутрални. Огромното мнозинство повярва на плана на президента, че с лекота тези потенциални загуби от бъдещето ще бъдат покрити с мигновения успех на терена.

Огромна бе подкрепата към големия бос и за активирането на останалите финансови лостове, които вкараха още €600 млн. свежи пари в хазната, за да може печалбата за сезон 2022/23 да набъбне на внушителните €275 млн.

Вицепрезидентът на „Барса“ - Едуард Ромеу, обясни тези решения с прогнозата, че клубът е щял да отчете загуби за €106 млн. миналата кампания и за €210 млн. през тази, ако не са били активирани четирите лоста.

Едно то най-сериозните пера в бюджета по традиция си остават заплатите, независимо че Меси вече не е в тима. През миналия шампионат са похарчени €518 млн. на възнагражденията на служителите, а през настоящия ще бъде отбелязан скок с цели 27% до €656 млн. Това се дължи на привличането на Роберт Левандовски, Рафиня, Франк Кеси, Андреас Кристенсен, Жул Кунде и още няколко други играчи, избрали изкушаващите оферти на испанския гранд пред сигурността, на която се наслаждаваха в бившите си отбори.

На този фон с тлъсти договори остават Франки де Йонг, Марк-Андре тер Стеген, Серхио Бускетс, Жорди Алба и Жерард Пике. Единствено вратарят обаче остава на нужното ниво на терена, за да си заслужава заплатата, докато нидерландският плеймейкър многократно бе принуждаван да напусне и да забрави за дълга, който е натрупан към него. Това е нещо, което той логично отказа да направи, защото феновете може и да не го осъзнават, че футболистите играят футбол за пари, а не просто за слава.

Обръщаме поглед и към трансферните суми, които Барселона все още има да доизплати. Филипе Коутиньо, Миралем Пянич и Нето Моура може и вече да не са играчи на клуба, но това не означава, че при сделките за привличането им техните бивши отбори няма да си търсят своето. В рамките на следващите няколко месеца ще настъпят падежните дати за изплащането на над €100 млн. именно по техните трансфери.

Прогнозният бюджет за сезона гордо бе представен от администрацията, като се предвиждаше увеличение на спонсорските приходи с цели 38% спрямо миналата година. Предвиждат се €369 млн. да дойдат от реклами. За сравнение през 2019/20, когато Лионел Меси все още бе голямата звезда на „Ноу Камп“, тази прогноза бе за €324 млн.

Мащабната кампания, която бе организирана през лятото, доведе до реален резултат по отношение на посещаемостта на стадиона. През миналия шампионат домакинствата на тима събираха средно по 55 026 зрители, а сега „Ноу Камп“ се пълни до много по-висок процент. Срещу Интер снощи бе отчетен и рекорд от 92 302 продадени билета. Преди пандемията средно стадионът приветстваше по 76 747 души.

Привличането на Левандовски се оказа отличен ход, както от футболна, така и от маркетингова гледна точка, но и това си има своята цена. Полякът неслучайно настояваше толкова горещо, за да си тръгне от Байерн Мюнхен, където бе боготворен толкова дълго време. Cadena Ser обаче твърди, че за 4-годишния си договор с „каталунците“ той си е гарантирал €100 млн. под формата на различни възнаграждения, независимо дали се представя добре или не. Не бива да забравяме, че става дума за играч, който е в зенита на своята кариера.

