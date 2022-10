Унай Емери направи сензационно завръщане във Висшата лига

Унай Емери официално е новият старши-треньор на Астън Вила, след като се раздели с Виляреал след ужасния старт на новия сезон в Примера Дивизион.

Испанецът се завръща във Висшата лига, където между 2018-2019 г. ръководеше Арсенал.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣