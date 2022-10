Тен Хаг ще поиска да чуе извинение от Роналдо, за да се върне в отбора

Кристиано Роналдо е изправен пред съдбоносен ден в Манчестър Юнайтед. Във вторник португалецът ще пристигне на тренировъчната база в Карингтън за разговори с мениджъра Ерик Тен Хаг, след като беше отстранен през уикенда за мача с Челси (1:1).

„Sun“ съобщава тази сутрин, че Тен Хаг ще поиска да чуе извинение от Роналдо след избухването му миналата седмица по време на мача с Тотнъм, когато отказа да влезе като смяна и напусна демонстративно „Олд Трафорд““. Освен, ако не покаже малко разкаяние и не се съгласи да спазва правилата на Тен Хаг, тогава нападателят ще продължи да тренира отделно от първия отбор и няма да вземе участие в двубоя този четвъртък срещу Шериф Тираспол в Лига Европа, допълва британското издание.

Нидерландецът нареди на португалеца да тренира сам и го остави извън състава за равенството в неделя на „Стамфорд Бридж“, като е бил глобен с това да не получава възнаграждението за две седмици.

Cristiano Ronaldo must apologise to Erik ten Hag or stay in exile for Sheriff game | @ncustisTheSunhttps://t.co/RVmjxMTTkN