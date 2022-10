Ерик тен Хаг помилва Кристияно Роналдо (ВИДЕО)

Кристияно Роналдо се завърна в първия състав на Манчестър Юнайтед, след като прекара последните няколко дни в изолация от тренировъчните занимания на Ерик тен Хаг. Това стана ясно, след като от клуба публикуваха видео от днешната тренировка на отбора преди срещата с Шериф Тираспол в Лига Европа.

Португалецът бе отстранен около дербито с Челси през изминалия уикенд, завършило 1:1. Причината бе, че 5-кратният носител на „Златната топка“ отказа да влезе от резервната скамейка по време на отложения мач срещу Тотнъм в средата на миналата седмица. Той дори демонстративно напусна мястото си преди последния съдийски сигнал.

Старши-треньорът на „червените дяволи“ води открита война с най-голямата звезда в състава си още от първия ден, в който пристигна на „Олд Трафорд“, но изглежда нидерландецът е готов да наложи волята си над играча, ако съдим по подобряващите се резултати на тима в отсъствието на Кристияно.

