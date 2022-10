Челси си гарантира първото място в Група E на Шампионската лига

Челси постигна успех с 1:2 над Ред Бул Залцбург и така си гарантира първото място в Група E на Шампионската лига един кръг преди края на тази фаза от турнира.

Матео Ковачич вкара страхотен гол от дистанция през първата част, а малко след почивката Джуниър Адаму изравни, след като се измъкна от засадата при едно центриране от дълбочина.

Кай Хаверц обаче обра овациите в 64', когато изпрати мощен и прецизен удар в горната греда, за да може след това кълбото да се оплете в мрежата зад Филип Кьон.

Двубоят междувременно на няколко пъти опъна нервите на двата лагера, защото медицинските екипи трябваше да реагират на опасения за тежки контузии в глава, но за щастие всичко се размина без сериозни последствия за играчите.

„Сините от Стамфорд Бридж“ така събраха актив от 10 точки, докато „биковете“ остават с 6. По-късно днес Милан и Динамо Загреб ще мерят сили в Хърватска, за да определят кой ще спори за второто място в групата, тъй като точките им понастоящем са по 4.

