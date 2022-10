Меси подобри още един рекорд в Шампионската лига

Аржентинската звезда на Пари Сен Жермен Лионел Меси продължава да демонстрира отлична форма от началото на сезона. Снощи той се разписа два пъти за победата със 7:2 над Макаби (Хайфа) в Шампионската лига и подобри един от рекордите в турнира. Меси вече е най-възрастният футболист с два гола и две асистенции в един мач от надпреварата.

35-годишният нападател е все по-близо и до Кристиано Роналдо, който оглавява класацията за най-много попадения в историята на Шампионската лига. Португалецът има 140 гола, а Меси вече е със 129. Трети е Роберт Левандовски (91), следван от Карим Бензема (86).

2 & 2 - Lionel Messi is the oldest player in UEFA Champions League history to both score twice and assist twice in a game (35 years, 123 days). Multifaceted. pic.twitter.com/9ZHTTGx4IL

През настоящия сезон Меси има 11 гола и 12 асистенции в 16 официални мача. През миналата кампания той завърши общо с 11 попадения във всички турнири.

Любопитен е и друг статистически факт: всеки от последните 18 гола на ПСЖ в Шампионската лига е дело на триото Меси - Неймар - Мбапе.

Аржентинецът изравни и личното си постижение за най-дълга серия от поредни мачове без загуба - 31. В тях балансът му е 25 победи и 6 равенства.

Lionel Messi is the first player in Europe's top five leagues to reach double-digit figures in goals (11) and assists (12) in all competitions this season 🐐 pic.twitter.com/OsmsOGkSd2