ФИА глоби Red Bull Racing за бюджета, но санкцията ще окаже влияние върху следващия сезон

ФИА официално наложи глоба на Red Bull Racing за превишаването на бюджета през сезон 2021, но санкцията няма да окаже влияние върху настоящата кампания, а по-скоро ще се отрази на представянето на тима през идния сезон.

За период от 12 месеца инженерите няма да могат да правят тестове на аеродинамиката, което със сигурност ще бъде проблем за инженерите.

Също така ще бъде платена глоба в размер на $7 млн., които няма да бъдат оспорвани, за да не се стигне до отнемане на точки.

