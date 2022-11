Резервите на Байерн победиха тези на Интер за 6 от 6 в групите на Шампионската лига

Байерн Мюнхен срази с 2:0 Интер, за да спечели Група C с пълен актив от точки, въпреки предварителните прогнози за сериозна интрига.

Юлиан Нагелсман заложи на голяма част от резервните си състезатели, като примерът му последва и Симоне Индзаги, но дори така разликата между двата отбора бе достатъчно голяма.

