Кошмарна статистика за Кристиано Роналдо

Този сезон нападателят на Манчестър Юнайтед - Кристиано Роналдо има повече нарушения, отколкото удари към противниковите врати.

Статистиката показва, че за 10 мача португалецът е извършил седем фаула и е получил 2 жълти картона. В същото време 37-годишният футболист е отправил едва шест удара, от които само един е голов.

🙃 Cristiano Ronaldo has committed more fouls (7) than he has had shots on target (6) in the Premier League this season pic.twitter.com/kQbaQ6fLyw