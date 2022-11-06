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Спортът по ТВ във вторник (8 ноември)

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Спортът по ТВ във вторник (8 ноември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (8 ноември) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

15.00 Тенис, финален турнир в Милано МАХ Спорт 1
17.30 "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" Диема спорт
19.30 "Наполи" - "Емполи" МАХ Спорт 3
19.30 "Волфсбург" - "Борусия" (Д) Диема спорт 3
19.30 "Хановер" - "Фортуна" Нова спорт
20.00 Волейбол, "Берлин Волейс" - "Хебър" МАХ Спорт 2
20.30 Тенис, финален турнир в Милано МАХ Спорт 1
21.30 "Байерн" - "Вердер" Диема спорт 3
21.30 "Щутгарт" - "Херта" Нова спорт
21.45 "Кремонезе" - "Милан" МАХ Спорт 3
21.45 "Борнемут" - "Евертън" Диема спорт 2
21.45 "Лестър" - "Нюпорт" Диема спорт
22.15 Волейбол, "Ястжебски" - "Войводина" МАХ Спорт 2
22.30 "Осасуна" - "Барселона" МАХ Спорт 4
02.00 НХЛ, "НЙ Рейнджърс" - "НЙ Айлендърс" МАХ Спорт 2


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