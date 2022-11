Волфсбург спря Борусия Дортмунд по пътя към върха

Волфсбург нанесе изненадваща загуба с 2:0 на Борусия Дортмунд в междинния кръг от Първа Бундеслига, като така спря съперника си от изскачане на първото място във временното класиране.

Мики ван де Вен откри резултата за „вълците“ още в 4', а в добавеното време на втората част резервата Лукас Нмека сложи точка на спора, въпреки сериозния натиск на „жълто-черните“, за да се върнат в мача.

🛑 FINAL!!!!!!!!!!!



Wolves ON FIRE! 🔥



INCREDIBLE performance today at home as we beat Dortmund by two goals!!!!

___

2-0 | #WOBBVB #VfLWolfsburg 🟢⚪️ pic.twitter.com/VUfkUpVqdU