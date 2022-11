Вълшебен вратар прати Ливърпул напред в Купата на лигата

Кийвин Келахар се превърна в големия герой за Ливърпул в срещата с Дарби Каунти за Купата на лигата, тъй като спаси цели три дузпи, за да остави тима си в надпреварата.

Двата тима не си отбелязаха попадения в редовните 90 минути и това наложи влизането в ролетката на наказателните удари.

Там нещата започнаха кошмарно за „мърсисайдци“, защото Дейвид МакГолдрик вкара своето изпълнение, а Стефан Байчетич пропусна и предимството на гостите бе налице.

Three outstanding saves from Kelleher as we progress to the next round of the Carabao Cup 🙌 pic.twitter.com/k9fAF3kXqc