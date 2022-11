Манчестър Юнайтед търси оферти за капитана си

Манчестър Юнайтед ще изслушва оферти за своя капитан Хари Магуайър през следващото лято, след като мениджърът Ерик тен Хаг възнамерява да продаде централния защитник, за да помогне за финансирането на продължаващото обновяване на отбора, твърди „The Guardian“. Магуайър струваше на „червените дяволи“ рекордните за бранител 80 милиона паунда през 2019-а година, но сега клубът е готов да приеме сериозна загуба, за да го продаде.

Новината идва дни преди старта на Световното първенство в Катар, където се очаква Магуайър да бъде първи избор на селекционера на Англия Гарет Саутгейт за центъра на защитата. Акциите на 29-годишния футболист обаче паднаха сериозно в последната година на „Олд Трафорд“.

След като стана капитан под ръководството на Оле Гунар Солскяр, който го привлече от Лестър през август 2019-а година, Магуайър стартира в само един мач от Висшата лига под ръководството на Тен Хаг, откакто беше в стартовите единадесет при загубите с 1:2 от Брайтън и 0:4 от Брентфорд в първите два двубоя от сезона във Висшата лига и сега всъщност е четвърти избор за центъра на отбраната.

Предпочитаната двойка от Тен Хаг в момента е Рафаел Варан и Лисандро Мартинес, а Виктор Линдельоф бе предпочетен пред Магуайър да партнира на Мартинес миналия уикенд при загубата с 1:3 от Астън Вила в отсъствието на контузения Варан.

Магуайър подписа шестгодишен договор, а в него има и опция за удължаването му с още допълнителни 12 месеца до 2026-а година, а заплата му е около 190 000 паунда на седмица. Това означава, че всички кандидати за подписа му ще трябва да отговарят на тези условия, което може да затрудни Юнайтед да поиска сума, близка до тези 80 милиона паунда, които платиха за него.

Защитникът е изиграл 153 мача за клуба от 2019-а година насам, като е отбелязал седем гола и стана капитан на Юнайтед от тогавашния мениджър на „червените дяволи“ Оле Гунар Солскяер през януари 2020-а година. Изданието съобщава, че Тен Хаг е доволен от професионализма на английския национал, но вижда сериозен проблем в мудната игра на Магуайър и е готов да се раздели с него, за да добави истинска конкуренция за Варан и Мартинес, както и да подобри качеството на защитата.

Магуайър обаче може да не е единственит играч, който ще се тръгне от „Олд Трафорд“ следващото лято, след като Тен Хаг е готов да остави полузащитника Фред да напусне, пише още „The Guardian“. Настоящият договор на бразилския национал изтича в края на сезона, а клубът има опцията да го удължи, но е малко вероятно халфът да получи шанс да остане при „червените дяволи“. Той беше привлечен за 50 милиона паунда от Шахтьор Донецк през 2018-а година от тогавашния мениджър Жозе Моуриньо.

