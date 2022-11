Рекордьорът с пет трофея Новак Джокович повали Циципас в Торино

Рекордьорът с пет трофея Новак Джокович победи Стефанос Циципас с 6:4, 7:6(4) в първия си мач от финалния турнир на ATP в Торино. Сърбинът записа девета поредна победа срещу най-добрия гръцки тенисист, след като в руското дерби от "Червената група" по-рано Андрей Рубльов надви Даниил Медведев с 6:7(7), 6:3, 7:6.

Джокович проби Циципас още в първия гейм на срещата, възползвайки се при втората възможност. След това двамата печелеха убедително подаванията си, разменяйки си и по един гейм на нула. В крайна сметка сърбинът взе първия сет след 6:4.

Superhuman 🦸🏻‍♂️



The crucial shot in the tiebreak by @DjokerNole#NittoATPFinals pic.twitter.com/lospmXoIXd