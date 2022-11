Роналдо пред сензационен трансфер

Кристиано Роналдо е провел нови разговори с германския шампион Байерн Мюнхен, тъй като планира да напусне Манчестър Юнайтед през януарския трансферен прозорец. В интервю за журналиста Пиърс Морган португалецът твърди, че се чувства предаден, защото мениджърът на „червените дяволи“ Ерик тен Хаг и ръководството на клуба се опитват да го изгонят от клуба.

„Daily Mail“ твърди сега, че Роналдо и неговият агент Жорже Мендеш са се срещнали с Байерн миналата седмица, след като официални лица на „баварците“ са летели специално до Англия за разговори. Мендеш вече опита да прати нападателя на „Алианц Арена“ и в редица други европейски клубове, включително Челси, Спортинг Лисабон и Наполи през лятото в опит да измъкне своя клиент от Юнайтед. Появиха се информации, че суперагентът е разговаря дори и с Нюкасъл Юнайтед миналия месец.

Изпълнителният директор на Байерн - Оливер Хан, заяви през юли, че са обмисляли трансфер на Роналдо, но той не се вписвал във „философията“ на клуба. Германците също не бяха склонни да плащат седмичната заплата на играча, която възлиза на 500 000 паунда, след като платиха на Ливърпул 35 милиона паунда за Садио Мане като заместник на Роберт Левандовски.

