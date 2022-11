Франция понесе нов удар преди началото на Мондиал 2022. Един от най-добре представящите се играчи на "петлите" през този сезон - Кристофър Нкунку, е получил контузия в лявото коляно по време на тренировка на базата на отбора в Клерфонтен днес и пропуска турнира в Катар.

Нкунку е пострадал след единоборство с халфа Едуардо Камавинга по време на занимание в базата в Клерфонтен, след което е получил медицинска помощ.

По-късно от френския национален отбор потвърдиха, че звездата на РБ Лайпциг отпада от състава за Мондиал 2022, тъй като няма да може да се възстанови навреме за форума. "Контузен по време на тренировка, Кристофър Нкунку отпада от Световното първенство. Цялата група споделя тъгата на Кристофър и му пожелава бързо възстановяване".

Injured in training, Christopher Nkunku drops out of the World Cup. The whole group shares Christopher's sadness and wishes him a speedy recovery 💙 @c_nk97

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cnpEtH4476