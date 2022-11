Трагедия: Рефер е починал по време на тренировка

Елитният френски рефер Йоан Амел е починал по време на тренировка, съобщиха тази сутрин от Синдиката на френските футболни съдии. Вестник „Екип” уточнява, че съдията е получил инсулт по време на тренировка.

Амел е част от Лига 1 от сезон 2016/2017. В кариерата си има 136 мача във френския елит, като през настоящия сезон ръководи осем двубоя, включително срещата между Лил и Рен на 6-ти ноември. Амел бе асистент на ВАР в мача между Пари Сен Жермен и Оксер миналия уикенд. В Лига 2 реферът има 85 мача.

42-годишният Йоан Амел има и множество наряди като четвърти рефер в европейските клубни турнири.

French referee Johan Hamel has tragically died after suffering a stroke in training.



He was just 42. 🙏https://t.co/frIP5aaeWW