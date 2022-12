Германия отпадна на второ поредно световно първенство още в групите

Коста Рика и Германия завършиха 2:4 в края на груповата фаза в Катар, което означава, че двата тима ще се приберат у дома преждевременно, но, ако за „островитяните“ това бе очаквано, то за „Бундестима“ си е истински шок и то за второ поредно световно първенство.

Серж Гнабри откри резултата за германците още в 10' и изглеждаше така, сякаш тимът му се готви за разгром, защото имаше да преследва головата разлика на Испания след онова 7:0 в първия кръг над костариканците.

Мачът обаче навлезе бавно в ритъм, който не вещаеше голеада от страна на европейците, а дори през второто полувреме се стигна до пълен обрат след попаденията на Елцин Тахеда и Хуан Варгас. Това щеше да значи, че Коста Рика ще продължи напред с оглед развитието на срещата между Япония и Испания и тамошния обрат на „самураите“ до 2:1.

