Самуел Ето’о се забърка в скандал: Снимаха го как изритва фен в лицето (ВИДЕО)

Президентът на Камерунската футболна федерация Самуел Ето’о се забърка в скандал, след като се появи видео, в което се вижда как той изритва в лицето фен в Катар.

От испаноезичния американски вестник “Ла Опинион” разпространиха въпросното видео, като случката се разиграла след снощната победа на Бразилия с 4:1 над Южна Корея в осминафинал от Мондиал 2022. В него се вижда как на излизане от стадион “974” няколко привърженици се снимат с Ето’о. Междувременно, друг фен го записва с камера и футболната легенда го забелязва. Бившият нападател тръгва заплашително към него, търсейки саморазправа, като първоначално е удържан от няколко човека, които стават свидетели на ситуацията. Впоследствие обаче той успява да се отскубне и да изрита фена в лицето с коляно. Привърженикът все пак веднага успява да се изправи на крака.

От изданието допълват, че Ето’о е бил попитан от репортери за причината за тази конфронтация, но той отказал коментар.

