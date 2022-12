Джейми Карагър определи най-великите 11, играли някога на световно първенство

Една от най-популярните фигури зад коментаторския пулт в момента - Джейми Карагър, реши да използва паузата между мачовете от световното първенство по футбол в Катар, за да посочи своите фаворити за най-добра единайсеторка в историята на турнира.

Любопитното е, че той заложи само на един действащ и в момента играч в лицето на Лука Модрич от Хърватия.

Друго условие, което Карагър спази, е да подбере само по един футболист от всяка държава, което едновременно улесни и затрудни задачата, защото така не може да се спре на конкретна „златна“ генерация за дадена нация.

На вратата той поставя Петер Шмайхел от Дания, а пред него са четирима в защита - Лилиан Тюрам от Франция, Франк Бекенбауер от Германия, Боби Мур от Англия и Паоло Малдини от Италия. Дефанзивни халфове са Шави от Испания и Модрич от Хърватска, а пред тях той постави Диего Марадона от Аржентина, Пеле от Бразилия и Йохан Кройф от Нидерландия. Единствен в атаката е Еузебио от Португалия.

